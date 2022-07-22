Хельгу Пирогову задержали и отпустили

В телеграм- каналах депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко (С осени прошлого года находится за границей. — Ред.) и Коалиции «Новосибирск-2020» минувшей ночью появилось сообщение о задержании оппозиционного депутата горсовета Хельги Пироговой.

— Хельга Пирогова задержана сотрудниками полиции после аукциона. Её увозят в неизвестном направлении…. К Хельге Пироговой приехал адвокат Егор Солунин…, — сообщалось в телеграм-канале. — … Хельга Пирогова находится на 4 месяце беременности, её нельзя надолго задерживать в отделе…

Через несколько часов после задержания депутата отпустили, так как она воспользовалась ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого…). Как пояснила Пирогова после выхода из отделения полиции, на неё составили протокол ч.1 ст. 20.3.3. («дискредитация» ВС РФ).

— Дальше обсудим с адвокатом, как действовать, — отметила она.

Напомним, вечером 21 июля депутаты коалиции Хельга Пирогова и Антон Картавин проводили благотворительный аукцион для сбора средств на оплату штрафов оппозиционеров, участвовавших в акциях протеста.

Напомним, на этой неделе Хельга Пирогова опубликовала на своей странице в соцсети пост с негативным высказыванием в адрес российских военных, погибших во время спецоперации на Украине. Этот пост жестко раскритиковал первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике горсовета. Ряд депутатов горсовета и Заксобрания также обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой проверить высказывание Пироговой.

Ранее редакция рассказывала о конфликте между депутатом-оппозиционером и депутатом-единороссом на сессии горсовета Новосибирска.