Андрей Морозов назначен заместителем председателя правления Банка УРАЛСИБ

Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:
· Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
· Департамент розничных продуктов,
· Департамент розничных продаж в сети,
· Департамент электронных продаж и сервисов,
· Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.
Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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