Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Учебные станции для биотехнологий

Новосибирская компания разработала учебное оборудование для школ и вузов для изучения современных биотехнологий.
  • 30/10/2019, 10:05
Автор: Юлия Данилова
Учебные станции для биотехнологий
На российском рынке нет аналогов новосибирской разработке в формате учебных станций.

— Мы разработали инновационные учебные станции на основе фотобиореакторов по изучению современных биотехнологий для старшей школы и профильных учреждений высшего образования. Они позволяют изучать принципы культивирования в закрытых условиях любых микроорганизмов, начиная от микроводорослей и заканчивая клетками растений, — сообщил InfoPro54 в кулуарах форума OpenBio директор ООО «Интлаб био» Константин Ардышев.

Разработкой оборудования инициативная группа занимается уже два года. Две пилотные станции размещены в школах Баганского района. В Багане создан проектно-исследовательский центр, объединяющий учебные станции.

— Пилотные проекты реализовывались в агротехнологических классах в рамках программы «АгроНТИ». Дети культивировали микроводоросли хлореллы, а потом на их основе делали биологически активные корма для животноводства, — пояснил Ардышев. — С помощью нашей установки в школьном курсе биологии, химии, экологии можно изучать очень многие процессы, осваивать новейшие технологии культивирования микроорганизмов.

Собеседник InfoPro54 подчеркнул, что на российском рынке нет аналогов новосибирской разработке в формате учебных станций. Производители выпускают фотобиореакторы для научно-исследовательских лабораторий, которые не очень удобны для образовательных учреждений по цене, формату, а также требуют более квалифицированного обслуживания.

— Такой же фотобиореактор швейцарской компании для научно-исследовательских лабораторий на российском рынке стоит около 5 млн рублей. Наша станция со всем оснащением: программно-аппаратным комплексом, микроскопами, датчиками, цифровой лабораторией, методическим пособием для учителей — 1,8 млн рублей. Это конкурентоспособные условия — как на рынке промышленных фото-биореакторов, так и на рынке учебных станций, — уверен Ардышев.

В планах компании — расширение производства оборудования и выход на российский рынок образования. Для этого разработчики сейчас пытаются войти в программу «АгроНТИ», Все документы о разработке, методике и результатах реализованных инвестпроектов направлены на изучение в центр инноваций в образовании, созданный при Минобразовании РФ.

— У нас есть возможности для тиражирования установки, есть собственное производство, конструкторский отдел. На существующих мощностях мы уже можем производить до 5 станций в месяц. Прогнозируемый рынок сбыта — все регионы России, где реализуются проекты, созданы центры компетенций в рамках «АгроНТИ», — поясняет Константин Ардышев.

Кроме того, компания продолжает работу над расширением функционала установки. В частности, уже сейчас она может применяться в промышленности для изготовления косметики на основе природных компонентов. По прогнозам экспертов, в будущем этот сегмент рынка будет очень перспективным. Собеседник InfoPro54 уверен, что таким возможностями заинтересуются и школьники. Для них это будет возможность сориентироваться по специальности и изучить новые технологии, в том числе для создания школьных технопредпринимательских компаний и реализации междисциплинарных проектов.

Специалисты компании также разрабатывают вариант с конечным продуктом использования в гидропонных фермах, так как микроводоросль — хорошая среда для выращивания культур в гидропонных установках закрытым способом.

— Мы понимаем: чтобы выйти на серьезный уровень, нужны инвестиции. Поэтому сейчас ведем переговоры с потенциальными партнерами, изучаем предложения, — резюмировал Ардышев.

О каком объеме инвестиций идет речь, собеседник InfoPro54 не уточнил, отметив, что все будет зависеть от количества заказов, которые получит компания.

ООО «Интлаб Био» создано в феврале 2019 года в Кольцово. Учредители — Константин Ардышев, Анна Антонова. Компания входит в ассоциацию «Биофарм», созданную для развития кластера в сфере биофармтехнологий на территории Новосибирской области.

Фото автора

Популярное с сайта

Первую очередь работ по строительству станции метро «Спортивная» выполнит СК «Градопроект»

Первую очередь работ по строительству станции метро «Спортивная» выполнит СК «Градопроект»

29/10/2019, 17:27
Работы планируется выполнить до 20 декабря 2019 года.

За девять месяцев «Обувь России» открыла 157 магазинов

29/10/2019, 17:12
Выручка компании увеличилась на 16% до 9 млрд рублей.
В 2019 году на конкурс «Сибирь.ПРО» поступило 789 заявок

В 2019 году на конкурс «Сибирь.ПРО» поступило 789 заявок

29/10/2019, 14:31
Финал конкурса проходит в рамках «Сибирской медиа-недели» – с 28 октября по 1 ноября.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

На базе НГТУ НЭТИ будет создан Дом научной коллаборации имени Юрия Кондратюка

30/10/2019, 14:00

Новосибирские инноваторы придумали как создать роботов-доярок

30/10/2019, 12:38

12 молодых ученых получат гранты правительства Новосибирской области

30/10/2019, 12:36

В области готовят онкоконцессии

29/10/2019, 18:50

Площадки OpenBio-2019 собрали почти 1000 участников

29/10/2019, 18:04

Первую очередь работ по строительству станции метро «Спортивная» выполнит СК «Градопроект»

29/10/2019, 17:27

За девять месяцев «Обувь России» открыла 157 магазинов

29/10/2019, 17:12

В 2019 году на конкурс «Сибирь.ПРО» поступило 789 заявок

29/10/2019, 14:31

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

29/10/2019, 14:10

Масличные пришли всерьез

29/10/2019, 12:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска