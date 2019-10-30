Учебные станции для биотехнологий

— Мы разработали инновационные учебные станции на основе фотобиореакторов по изучению современных биотехнологий для старшей школы и профильных учреждений высшего образования. Они позволяют изучать принципы культивирования в закрытых условиях любых микроорганизмов, начиная от микроводорослей и заканчивая клетками растений, — сообщил InfoPro54 в кулуарах форума OpenBio директор ООО «Интлаб био» Константин Ардышев.

Разработкой оборудования инициативная группа занимается уже два года. Две пилотные станции размещены в школах Баганского района. В Багане создан проектно-исследовательский центр, объединяющий учебные станции.

— Пилотные проекты реализовывались в агротехнологических классах в рамках программы «АгроНТИ». Дети культивировали микроводоросли хлореллы, а потом на их основе делали биологически активные корма для животноводства, — пояснил Ардышев. — С помощью нашей установки в школьном курсе биологии, химии, экологии можно изучать очень многие процессы, осваивать новейшие технологии культивирования микроорганизмов.

Собеседник InfoPro54 подчеркнул, что на российском рынке нет аналогов новосибирской разработке в формате учебных станций. Производители выпускают фотобиореакторы для научно-исследовательских лабораторий, которые не очень удобны для образовательных учреждений по цене, формату, а также требуют более квалифицированного обслуживания.

— Такой же фотобиореактор швейцарской компании для научно-исследовательских лабораторий на российском рынке стоит около 5 млн рублей. Наша станция со всем оснащением: программно-аппаратным комплексом, микроскопами, датчиками, цифровой лабораторией, методическим пособием для учителей — 1,8 млн рублей. Это конкурентоспособные условия — как на рынке промышленных фото-биореакторов, так и на рынке учебных станций, — уверен Ардышев.

В планах компании — расширение производства оборудования и выход на российский рынок образования. Для этого разработчики сейчас пытаются войти в программу «АгроНТИ», Все документы о разработке, методике и результатах реализованных инвестпроектов направлены на изучение в центр инноваций в образовании, созданный при Минобразовании РФ.

— У нас есть возможности для тиражирования установки, есть собственное производство, конструкторский отдел. На существующих мощностях мы уже можем производить до 5 станций в месяц. Прогнозируемый рынок сбыта — все регионы России, где реализуются проекты, созданы центры компетенций в рамках «АгроНТИ», — поясняет Константин Ардышев.

Кроме того, компания продолжает работу над расширением функционала установки. В частности, уже сейчас она может применяться в промышленности для изготовления косметики на основе природных компонентов. По прогнозам экспертов, в будущем этот сегмент рынка будет очень перспективным. Собеседник InfoPro54 уверен, что таким возможностями заинтересуются и школьники. Для них это будет возможность сориентироваться по специальности и изучить новые технологии, в том числе для создания школьных технопредпринимательских компаний и реализации междисциплинарных проектов.

Специалисты компании также разрабатывают вариант с конечным продуктом использования в гидропонных фермах, так как микроводоросль — хорошая среда для выращивания культур в гидропонных установках закрытым способом.

— Мы понимаем: чтобы выйти на серьезный уровень, нужны инвестиции. Поэтому сейчас ведем переговоры с потенциальными партнерами, изучаем предложения, — резюмировал Ардышев.

О каком объеме инвестиций идет речь, собеседник InfoPro54 не уточнил, отметив, что все будет зависеть от количества заказов, которые получит компания.

ООО «Интлаб Био» создано в феврале 2019 года в Кольцово. Учредители — Константин Ардышев, Анна Антонова. Компания входит в ассоциацию «Биофарм», созданную для развития кластера в сфере биофармтехнологий на территории Новосибирской области.

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