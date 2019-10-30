АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

Завершил свою работу комплекс отраслевых мероприятий OpenBio-2019. Два ключевых события — научная конференция и деловой форум прошли на площадках наукограда Кольцово с 22 по 25 октября, сообщили организаторы мероприятия. На форуме прошли круглые столы, экспертные дискуссии, B2B переговоры, открытые обсуждения, выставка научных достижений. Площадки OpenBio-2019 собрали почти 1000 участников, среди которых представители 21 региона России и 8 зарубежных стран. В работе мероприятий приняли участие делегации из Белоруссии, а также из Германии, Франции, Испании и Бельгии, которые приехали в наукоград с бизнес-миссиями. Гости наукограда участвовали в В2В переговорах с российскими компаниями, а Инновационный центр Кольцово поделился планами проработать возможности отправки ответных…