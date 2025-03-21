Андрей Панфёров возглавил проект единороссов по предпринимательству

Исполняющий обязанности бизнес-омбудсмена Новосибирской области, бывший первый заместитель спикера регионального парламента Андрей Панферов назначен на должность председателя общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство» в Новосибирской области.

Целью проекта является развитие малого и среднего бизнеса, повышение его эффективности через реализацию государственной политики в сфере предпринимательства, а также обучение граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей уточнили в пресс-службе уполномоченного.

Андрей Панферов сформировал и направил губернатору региона и секретарю Новосибирского отделения партии Андрею Травникову предложения для обсуждения и выработки комплекса мер, в частности, по программе переподготовки демобилизованных бойцов СВО.

— Необходимо проводить тестирование для выявления уровня подготовки и личной заинтересованности ветеранов СВО в повышении квалификации, чтобы предложить им повысить свой уровень знаний и навыков, пройти обучение. Необходимо максимально быстро вовлечь ветеранов боевых действий в хозяйственную деятельность общества, —считает Андрей Панфёров.

Он также предложил организовать «одно окно», где демобилизованные смогут получить весь комплекс положенных им льгот, а также разработать набор стимулов для предприятий, чтобы заинтересовать их принимать на работу бойцов СВО, получивших серьезные увечья и имеющих ограничения по физическим возможностям, но способных и желающих работать.

Кроме того, уполномоченный предложил рассмотреть возможность предоставления ветеранам СВО, которые хотят организовать предприятия в сельской местности, льгот на лизинг сельхозтехники, выделения земли, льгот по налогам на прибыль, на имущество, на землю на определенный период; а также согласовать доступ к субсидиям и преференциям, на которые могут претендовать сельхозпредприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена.