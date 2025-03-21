Новые правила замены водительских прав вводятся с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в России вступит в силу новый закон, согласно которому, некоторые категории граждан обязаны заменить свои водительские права. В противном случае, права будут считаться недействительными.

Иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство Российской Федерации, обязаны заменить свои иностранные водительские права в течение одного года с момента получения этих документов.

Граждане России, которые приобрели права за границей, также должны произвести их обмен в течение года с момента первого въезда в нашу страну.

Но есть исключения. Российские водительские права, выданные в Республике Беларусь, не требуют замены. Кроме того, граждане России и Беларуси, имеющие вид на жительство в России, могут продолжать пользоваться своими правами, которые действуют в Беларуси. Сотрудники дипмиссий и их семьи могут обменять иностранные права на российские без дополнительных экзаменов и медицинских справок.

Нарушение закона, включая управление транспортным средством с недействительными правами, может повлечь за собой административный штраф в размере до 15 000 рублей и отстранение от управления автомобилем до тех пор, пока права не будут восстановлены.

Чтобы заменить права, лица, которые имеют права категорий М, А, В и подкатегорий А1 и В1, должны сдать только теоретический экзамен и предоставить медицинскую справку. Для получения прав на другие категории, такие как C, D, CE и DE, необходимо пройти полный курс обучения в автошколе и успешно сдать оба экзамена: теоретический и практический.

Напомним, в Новосибирске иностранные граждане, имеющие право на упрощённую замену водительского удостоверения, столкнулись с проблемой: в городе практически невозможно получить необходимую справку 003-в/у.

Ранее редакция сообщала о том, что вступили в силу новые правила госрегистрации транспортных средств. Эксперты новосибирского центра организации дорожного движения прокомментировали изменения, актуальные для автомобилистов.