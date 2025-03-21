В Новосибирской области к лету запустят 40 дополнительных электричек

С 30 марта в расписание пригородных поездов будут добавлены новые направления, которые свяжут Новосибирск с дачами и пляжами. Всего к 31 мая запустят 40 дополнительных маршрутов.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), количество электричек увеличат в пяти направлениях. На запад запустят четыре новых маршрута, на юг — шесть, на восток — семь. В сторону Жеребцово отправятся девять дополнительных поездов, а больше всего электричек будет направлено в сторону Кузбасса. К лету здесь будет на 14 маршрутов больше, чем в зимнем расписании.

С 31 мая по выходным начнут курсировать четыре пляжные электрички. До берега Обского моря можно будет добраться на поезде по маршруту Новосибирск-Главный – Искитим.

По заказу Министерства транспорта Новосибирской области в регионе будут ходить 154 электрички в будние дни и 146 – по выходным. Первые дополнительные поезда будут назначаться именно по выходным.

Например, с 30 марта электричка №7105/7106 по маршруту Новосибирск – Бердск – Новосибирск будет ходить ежедневно. Ранее она была доступна только в будние дни.

Ранее редакция сообщала о том, что ЗСЖД сократила объем ремонта в Новосибирской области на 20%. В планах отремонтировать 110 километров путей.