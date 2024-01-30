Андрей Шимкив стал главой фракции «Единой России» в новосибирском Заксобрании

Андрей Шимкив был избран новым руководителем фракции «Единой России» в Заксобрании Новосибирской области.
Как отмечено на сайте новосибирского отделения, решение было принято единогласно.
— Уверен, что смогу оправдать оказанное мне доверие. Работа фракции будет на самом высоком уровне, – передает слова Шимкива Новосибирское отделение «Единой России», — отметил Шимкив.
На должности руководителя он сменил Андрея Панферова, который теперь займет позицию первого заместителя главы фракции и будет продолжать заниматься партийными вопросами.
Ранее редакция сообщала о том, что Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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