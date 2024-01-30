До 9 февраля перекрыли участок улицы Красина в Дзержинском районе Новосибирска

Движение на участке улицы Красина между домами №30 к1 по Планетарной и №1а на проспекте Дзержинского будет ограничено с 29 января по 8 февраля.
Всему виной профилактические работы.
— Сожалеем, что доставляем неудобства, просим водителей руководствоваться дорожными знаками, — говорится в сообщении СГК в Телеграм-канале.
Напомним, что ранее для профилактики отключали от тепла более 20 домов на левом берегу Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что Травников поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло после аварии в Новосибирске.
Фото со страницы СГК в Телеграм
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