Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области

18 декабря в Заксобрание Новосибирской области поступило заявление от Анастасии Андроновой о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента. Об этом на крайней в 2023 году сессии регионального парламента сообщила заместитель председателя комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики Елена Тырина. Сама Андронова на сессии отсутствовала. «За» проголосовали 57 из 58 присутствовавших на сессии депутатов.

Напомним, Анастасия Андронова на минувших выходных прошла на довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» по округу №40. Явка избирателей на округе за три дня составила 16,85% (5023 человека). За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил Анастасию Андронову за работу в региональном парламенте. Вице-спикер Заксобрания от ЛДПР Наталия Красовская поблагодарила по поручению Андроновой бывших коллег:

— По поручению Анастасии Андроновой хочу передать большую благодарность за совместную работу и надежду на то, что сотрудничество будет продолжаться в новом качестве.

В региональный парламент Анастасия Андронова прошла по спискам по 15 округу от партии «ЛДПР». Работала заместителем председателя комиссии по экологии.

— У нас есть кандидатура, которой по спискам будет переходить мандат Андроновой. Мы ждем ее согласования на заседании высшего совета партии в Москве. По их рекомендации будет приниматься решение, — пояснила Infopro54 Наталия Красовская. — До утверждения кандидатуры я наши планы озвучивать бы не хотела. Думаю, что решение будет принято в январе.

Ранее редакция сообщала о новых депутатах горсовета Новосибирска.