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Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области

  • 19/12/2023, 11:03
Автор:
Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области
В минувшие выходные она стала депутатом горсовета Новосибирска.

18 декабря в Заксобрание Новосибирской области поступило заявление от Анастасии Андроновой о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента. Об этом на крайней в 2023 году сессии регионального парламента сообщила заместитель председателя комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики Елена Тырина. Сама Андронова на сессии отсутствовала. «За» проголосовали 57 из 58 присутствовавших на сессии депутатов.

Анастасия Андронова покинула заксобрание Новосибирской области

Напомним, Анастасия Андронова на минувших выходных прошла на довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» по округу №40. Явка избирателей на округе за три дня составила 16,85% (5023 человека). За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил Анастасию Андронову за работу в региональном парламенте. Вице-спикер Заксобрания от ЛДПР Наталия Красовская поблагодарила по поручению Андроновой бывших коллег:

—  По поручению Анастасии Андроновой хочу передать большую благодарность за совместную работу и надежду на то, что сотрудничество будет продолжаться в новом качестве.

В региональный парламент Анастасия Андронова прошла по спискам по 15 округу от партии «ЛДПР». Работала заместителем председателя комиссии по экологии.

— У нас есть кандидатура, которой по спискам будет переходить мандат Андроновой. Мы ждем ее согласования на заседании высшего совета партии в Москве. По их рекомендации будет приниматься решение, — пояснила Infopro54 Наталия Красовская. — До утверждения кандидатуры я наши планы озвучивать бы не хотела. Думаю, что решение будет принято в январе.

Ранее редакция сообщала о новых депутатах горсовета Новосибирска. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Наталья Красовская ЛДПР Единая Россия Андрей Шимкив Анастасия Андронова


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