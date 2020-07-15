Андрей Скоч: поддержка и развитие Белгородской области

К концу года планируется закончить ремонт 75 объектов, таких как школы, детские сады, общежития высших учебных заведений и дома культуры. Будут также созданы новые очистные сооружения, сельские дороги и сети водоснабжения.

Андрей Скоч регулярно разрабатывает и реализует благотворительные инициативы в Белгородской области. В 1999 г. он выдвинул свою кандидатуру на пост депутата Госдумы РФ от этого региона, а до того, еще будучи предпринимателем, не раз посещал его по работе.

Проекты фонда «Поколение» в Белгородской области

В 1996 г. А. В. Скоч основал фонд «Поколение». Сегодня он оказывает помощь россиянам по широкому диапазону направлений, а также поддерживает медицинские, культурные, образовательные и иные учреждения. В том числе гуманитарная организация создала различные конкурсы и премии для писателей, врачей, ученых, студентов, многодетных родителей и многих других.

Так, в 2002 г. фонд учредил в Белгородской области стипендию «Лучший студент года». Ее получали самые активные и трудолюбивые студенты региона. За все время ее существования были награждены более 3000 человек – всего им было выдано свыше 80 миллионов рублей. В 2020 г. в конкурсе приняли участие 400 учащихся, из которых 30 заняли первые и вторые места и получили стипендию I (15 000 рублей) и II (10 000 рублей) степени.

С 2005 г. «Поколение» дважды в год организует для творческой молодежи Белгородской области лагерь молодежного лидерства «Новое Поколение». В его рамках проводятся выездные семинары и лекции по:

современным формам управления;

стратегиям деловых взаимоотношений;

формам публичного общения;

основам персонального стиля;

танцам и актерскому мастерству.

Скоч Андрей Владимирович оказывает поддержку и медицинским учреждениям региона. Его фонд приобретает для них оборудование и лекарства, а также финансирует строительство новых медцентров. Так, в 2001 г. в городе Старый Оскол был открыт офтальмологический центр. С тех пор в нем было проведено диагностическое обследование более 175 тысяч человек, в том числе 1129 детей получили бесплатное лечение. В 2010 г. в Белгороде был создан медицинский центр, для которого была закуплена высококачественная техника из зарубежных стран. В 2017 г. там же открылся нейроортопедический центр, в котором врачи проводят сложные операции на позвоночнике, стопах, кистях и мелких суставах. На деньги фонда в регионе были также установлены 29 фельдшерско-акушерских пунктов.

Фонд Андрея Владимировича Скоча: поддержка медицинских учреждений в период пандемии

«Поколение» Андрея Скоча в период пандемии коронавируса регулярно поддерживало клиники и больницы Белгородской области: фонд снабжал медицинских сотрудников средствами защиты.

Так, в апреле 2020 г. областная инфекционная больница получила от организации Скоча Андрея Владимировича свыше трех тонн антисептика. Кроме того, из Москвы был отправлен автомобиль с 10 тысячами масок, 3 тысячами респираторов и тонной материала «Спанбел». В коронагоспиталь Старого Оскола была также направлена тонна материала из нетканого пропилена. Сотрудники предприятия «Оскольское» изготовили из него костюмы, халаты, бахилы и маски.

Помощь от «Поколения» получили и местные волонтеры, которые в период самоизоляции ежедневно доставляли пенсионерам лекарства и еду. Фонд Андрея Скоча передал им 10 000 масок и 7500 перчаток. Кроме того, он приобрел 10 000 комплектов одноразовой посуды для белгородского сестричества, которому ранее пришлось закрыть трапезную для бездомных из-за нехватки средств. В мае 2020 г. «Поколение» также подарило Чернянской ЦРБ имени П. В. Гапотченко машину скорой помощи на базе Lada Largus.

Всего за полтора месяца «Поколение» потратило на поддержку волонтеров, больниц и клиник порядка 60 млн руб.

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