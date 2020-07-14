Институт катализа присматривается к застройщикам для СКИФа

— Проведена большая подготовительная, как Институтом катализа СО РАН и ИЯФ СО РАН, так и генеральным проектировщиком СКИФа АО ЦТПИ, с точки зрения проектно-изыскательских работ, выдачи исходных данных для проектирования. Проектно-изыскательские работы компания закончила, сейчас завершается формирование генплана. Надеюсь, что через неделю мы выдадим его на утверждение, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

Он напомнил, что при проработке размещения всех объектов СКИФа выяснилось, что выделенного изначально участка недостаточно для их размещения. Дополнительный участок был оперативно передан из муниципальной в федеральную собственность. В ближайшее время Институт катализа рассчитывает получить финальную регистрацию объединения двух участков, чтобы все объекты инфраструктуры СКИФа были размещены в строгом соответствии с нормативами, прописанными в законодательстве. Необходимую при этом корректировку техзадания в федеральном министерстве пообещали сделать оперативно.

Генеральный директор АО «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в ГК «Росатом») Михаил Тарасов добавил, что компания завершила полевые работы по комплексным инженерным изысканиям, выполнила геодезическую топосъемку, провела археологические и геологические изыскания.

— Мы пробурили 7 тысяч погонных метров скважин, вели очень подробные изыскания, так как объект сложный и важно определить его точное расположение. Пробы грунта переданы в лаборатории на исследование. Планируем в конце июля закончить отчет о комплексных инженерных изысканиях, но уже сегодня можем дать предварительную оценку, что площадка пригодна для размещения объекта и есть полные исходные данные для начала проектирования, — заявил Тарасов.

Параллельно с работой на участке генеральный проектировщик проработал архитектурный облик СКИФа, согласовал с основными заказчиками — Институтом катализа и ИЯФ, а сейчас ведет работы по детализации проекта. Сегодня он находится в 10 итерации, устраивает все стороны и готов к подписанию.

— Мы понимаем, что работаем в сжатых сроках, поэтому запараллелили некоторые стадии работ. Сейчас заканчиваем сбор данных по нестандартному технологическому оборудованию, в июле закончим работу и перейдем к проектированию. Планируем использовать самые современные технологии и решения, — говорит Михаил Тарасов.

Все документы на главгосэкспертизу по графику компания должна подать к середине 2021 года. По словам Тарасова, строительно-монтажные работы по подготовке площадки к строительству могут быть начаты также в 2021 году.

— Мы ведем работу по поиску квалифицированных исполнителей СМР. Есть предложения, но пока о них говорить рано, — добавил Валерий Бухтияров. — В перспективе мы планируем дальнейшее развитие проекта не только на имеющейся площадке, но и на тех, которые сейчас относятся к Барышевскому сельсовету.

Он также пояснил, что в ближайшие 1-3 месяца планируется решить вопрос с параллельным финансированием изготовления оборудования для СКИФа. Глава Института катализа СО РАН надеется, что финансирование по этой программе в регионе придет в 2020 году, так как его запуск даже в середине 2021 года может сдвинуть сроки сдачи СКИФа.

— Это понимают и в министерстве, и в правительстве РФ. Подготовлены изменения, которые разошьют этот момент, — добавил Бухтияров.

Пока головной исполнитель — ИЯФ СО РАН — формирует пул партнеров, с которыми будет заключать контракты на производство технологического оборудования для синхротрона при открытии финансирования.

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