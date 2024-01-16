Андрей Травников дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+ строится в наукограде Кольцово. Его уникальность в том, что он будет излучать самый яркий пучок фотонов.

Новосибирское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» совместно с МООО РСО, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Титан-2» организуют зимний этап Межрегиональной студенческой стройки СКИФ.

Приветствуя собравшихся в Новосибирском политехническом колледже, губернатор Андрей Травников напомнил, что первые синхротронные установки для учёных были созданы именно в нашей стране. По инициативе президента России, в 2018 году было решено создать такую установку.

— Как это свойственно нам, россиянам, мы сразу замахнулись на установку с запредельными параметрами – поколения 4+ с характеристиками, которых у подобных проектов в мире пока не существует. Вы участвуете в формировании нашего нового лидерства на планете. Желаю, чтобы те недели, которые вы проведёте в работе на СКИФе, запомнились вам на всю жизнь, – обратился к собравшимся глава региона.

В зимнем семестре примут участие 100 представителей ССО из 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областей, Чеченской Республики, Алтайского края, Республики Татарстан. В период с 10 января по 10 марта 2024 года студенты будут выполнять бетонные, арматурные и подсобные работы на объекте.

В рамках проекта для участников будут организованы творческие, спортивные и образовательные мероприятия. По окончании проекта определят лучший отряд по производственным показателям, лучший отряд по комиссарской деятельности и лучший отряд по совокупности показателей.

Строительство СКИФ ведётся по Указу президента России в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».