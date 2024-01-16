Настоятель храма рассказал, почему стало меньше людей у проруби в Крещение

Православные новосибирцы готовятся встретить Крещение обрядом омовения. Однако по данным МЧС по Новосибирской области все больше людей отказываются от купания в купеле. Так в 2022 году в обряде участвовали 23 тысячи челочек, в 2023 — 18 тысяч. Журналист Infopro54 обратился к настоятелю храма Преподобного и благоверного князя Олега Брянского Иоанну Кизюн-Войтовичу с просьбой разъяснить ситуацию.

– Я думаю – это отголоски COVID-19, – сказал Иоанн Кизюн-Войтович.

По мнению настоятеля, в ковидные годы от обряда многие отказались. Сейчас люди еще не отошли от того времени.

– Нужно сказать, что этот обряд не обязателен для православного человека. Поэтому переживать об уменьшении числа людей не стоит, – добавил Иоанн.

Напомним, что в этом году в Новосибирской области будет работать 30 купелей, из них 6 – в Новосибирске. В допандемийное время было открыто порядка 42 купелей.

Ранее редакция сообщала о том, что на 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение.