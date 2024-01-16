Рекламодателям

Настоятель храма рассказал, почему стало меньше людей у проруби в Крещение

  • 16/01/2024, 15:52
Автор:
Настоятель храма рассказал, почему стало меньше людей у проруби в Крещение
Он также отметил, что обряд не является обязательным для верующего.

Православные новосибирцы готовятся встретить Крещение обрядом омовения. Однако по данным МЧС по Новосибирской области все больше людей отказываются от купания в купеле. Так в 2022 году в обряде участвовали 23 тысячи челочек, в 2023 — 18 тысяч. Журналист Infopro54 обратился к настоятелю храма Преподобного и благоверного князя Олега Брянского Иоанну Кизюн-Войтовичу с просьбой разъяснить ситуацию.

– Я думаю – это отголоски COVID-19, – сказал Иоанн Кизюн-Войтович.

По мнению настоятеля, в ковидные годы от обряда многие отказались. Сейчас люди еще не отошли от того времени.

– Нужно сказать, что этот обряд не обязателен для православного человека. Поэтому переживать об уменьшении числа людей не стоит, – добавил Иоанн.

Напомним, что в этом году в Новосибирской области будет работать 30 купелей, из них 6 – в Новосибирске. В допандемийное время было открыто порядка 42 купелей.

Ранее редакция сообщала о том, что на 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение.

Фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области/Фото с сайта храма Преподобного и благоверного князя Олега Брянского

1 170

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Обряд крещение настоятель храма купель


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Заказав выписку на Госуслугах, Михаил обнаружил, что незаметно для себя прошел две диспансеризации.
Читать далее >>

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мука из мух едва на попала на прилавки магазинов в Новосибирской области
16/01/24 18:33
Общество Экономика
Дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка
16/01/24 18:30
Город Общество Транспорт
32% компаний с иностранным участием в 2023 году в России создали белорусы, 25% — китайцы
16/01/24 17:58
Бизнес ПроБизнес
Мать спаслась, а дети погибли: еще один смертельный пожар произошел в Сибири
16/01/24 17:56
Общество Происшествия
Почувствовать себя эскимосом и построить иглу можно будет 18 февраля в Новосибирске
16/01/24 17:55
Город
Настоятель храма рассказал, можно ли заболеть при обряде омовения на Крещение
16/01/24 17:29
Общество
Сумма материнского капитала изменится с 1 февраля 2024 года в Новосибирске
16/01/24 16:46
Общество
Самолет Аэрофлота до Таиланда из-за поломки задержали в Новосибирске
16/01/24 16:46
Общество Право&Порядок
Как нужно готовиться к обряду омовения в Крещение рассказали в храме Новосибирска
16/01/24 16:31
Общество
Убийцу собственной матери отправили на 12 лет за решетку в Новосибирске
16/01/24 16:05
Право&Порядок
Андрей Травников дал старт зимнему этапу Межрегиональной студенческой стройки ЦКП СКИФ
16/01/24 15:59
Власть Общество
Настоятель храма рассказал, почему стало меньше людей у проруби в Крещение
16/01/24 15:52
Общество
До Бастрыкина дошли многочисленные жалобы на отсутствие тепла в домах Новосибирска
16/01/24 15:52
Город Право&Порядок
Боец СВО погасил долг по алиментам в райцентре под Новосибирском
16/01/24 15:40
Общество Право&Порядок
Красный рюкзак спас 70-летнюю пенсионерку от смерти в глубоком котловане
16/01/24 15:23
Происшествия
На озере Карачи в 2024 году сдадут культурно-досуговый центр
16/01/24 14:55
Бизнес Туризм
На Крещение в Новосибирской области откроют 30 купелей
16/01/24 14:49
Общество
Приставы разыскивают 7-летнего мальчика из Австрии в Новосибирске
16/01/24 14:35
Общество
Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы
16/01/24 14:26
Общество
Самыми высокооплачиваемыми в январе стали врачи оториноларингологи в Новосибирске
16/01/24 14:12
Город Экономика
Популярное
Финансовые эксперты назвали вредные привычки, которые могут оставить без денег
16/01/24 17:17
Главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники
16/01/24 13:49
Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году
16/01/24 12:06
Храп увеличивает риск развития инфаркта и инсульта
16/01/24 10:41
Как не стать жертвой аферистов, которые научились подделывать голоса
15/01/24 17:54
Депутат призвал исключить вазэктомию из перечня медуслуг
15/01/24 15:08
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска