Убийцу собственной матери отправили на 12 лет за решетку в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор 49-летнему местному жителю, который жестоко расправился с родной матерью.
Кровавая расправа произошла в марте прошлого года, когда между мужчиной и его 84-летней матерью произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения озверевший сын с ножом набросился на родительницу.
Оказать сопротивление душегубу пенсионерка не могла в силу возраста и заболевания. От полученных травм потерпевшая скончалась. Эксперты насчитали не менее 10 ранений на шее, голове и теле погибшей женщины.
— Мужчина признан виновным по статье «Убийство», ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.
Ранее редакция сообщала о том, что шести осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, подавшим ходатайство о помиловании было отказано.
Фото: freepik.com — wirestock
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