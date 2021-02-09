Андрей Травников на предпоследнем месте в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг активности руководителей регионов России в Instagram за период с 1 по 7 февраля 2021 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял в рейтинге 46 место из 47-ми.

За неделю Андрей Травников разместил в своём аккаунте 1 пост.

Первое место в рейтинге занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, который разместил 17 постов и 120 материалов в «историях» на прошедшей неделе. На второй позиции — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в аккаунте которого было опубликовано 23 поста и 100 материалов в «историях». Третье место занял губернатор Костромской области Сергей Ситников, который выложил шесть постов и 107 материалов в «историях».