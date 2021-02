«А-Проперти» покупает «Сибантрацит»

Компания «А-Проперти» покупает Группу «Сибантрацит» у холдинга «Аллтек». Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Сумма сделки не раскрывается, но по информации СМИ, она может составить более 1 млрд долларов США.

Соглашение о сделке уже подписано. По его условиям, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Кроме того, предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании.

В апреле прошлого года «А-Проперти» также закрыла сделку по покупке 51% в компаниях «Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел транс восток» у «Мечела» за 89 млрд рублей. В начале декабря оставшиеся 49% «А-Проперти» выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.

По данным «Контур.Фокус», компания «А-Проперти» образована 26 декабря 2016 года в Москве. Генеральным директором является Ирина Белянова, основной вид работы связан с деятельностью холдинговых компаний. Единственным учредителем является кипрская Sunomil Co Limited. Компания подконтрольна сооснователю Yota Альберту Авдоляну. Ему в «А-Проперти» принадлежит 51%, еще 49% — Ossilo Financial Inc.

«Сибантрацит» является мировым лидером по добыче и экспорту антрацита и крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита. «Аллтек» является контролирующим акционером Группы «Сибантрацит».