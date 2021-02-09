У меня предложение: внедрить «Умную жизнь»

— У нашего города есть непаханое поле возможностей. Мы говорим: нужно, чтобы большая наука объединилась с предприятиями, которые «куют» изделия, чтобы совместно они создали какие-то продукты. Это очень тяжело. У меня богатый опыт работы с инновациями. До того, как открытие станет серийным продуктом, да еще таким, который будет продаваться, потребуется много-много труда.

Но вот одна штука лежит прямо на поверхности. Когда наша делегация ездила в Китай, там показали робототехнику. В нашей организации «СЭР» немало людей из IT-сферы. Здесь, мне кажется, спрятан такой могучий потенциальный выстрел. Что с того, что китайцы умеют делать роботов? Робот — это простая железяка, здесь еще нужны мозги и какие-то особенности применения сил. Я чувствую колоссальную сферу применения новосибирских сил. Кто занимается IT? В основном, молодые люди. Мы плачем, что у молодежи нет будущего. У старших еще меньше этого будущего в силу объективных причин. У молодежи, работающей в IT-секторе, сейчас, по сути, одна направленность будущего — свалить в заграничную фирму. А лучшее вообще уехать за границу. Здесь нужны серьезные проекты. А у нас как? Или Сколково, или Новосибирск. Мы знаем: как только появляются какие-то хорошие проекты, они тут же становятся московскими. Если проект будет построен лучшим образом в стране, его заберет Сколково, и лет через десять получим отчет о новых технологиях. Поэтому нам надо подумать, объединить усилия, и я вношу конкретное предложение: внедрить в городе «Умную жизнь». Это не просто «Умная остановка», «Умная улица». Это вообще «Умная жизнь». Это совершенно другой уровень жизни.

Новосибирск — интересный город. Мы тянемся к цивилизации. Но нам трудно понять, какая цивилизация должна быть. Ладно какая-то там Калифорния, давайте посмотрим на Москву. Вообще, в Москве 80% — неправильные вещи, но в городском хозяйстве — все правильно. И через 4-5 лет эти правильные вещи приходят к нам. Новосибирск — это один из самых передовых городов по подхватыванию инициатив Москвы. Я был в других городах: там отставание от Москвы еще круче. А мы хотим цивилизации. Мы помним дикую торговлю с контейнеров, барахолку. Сколько было убито времени, убито людей, мы их знали, сколько людей посажено. Но в итоге? Цивилизация победила. Не надо говорить, какой ценой, какой кровью. Цивилизация победила. Так и сейчас с теми же «Умными остановками», хотим мы их или не хотим. Да, мы хотим соблюсти интересы малого бизнеса, тысяч человек, которые ведут ту или иную деятельность на остановках. Это замечательно. Но если человек такой талантливый, пусть возьмет и сделает эту остановку. Она нужна. Может, следует как-то по-другому посмотреть, утвердить проект остановки, утвердить исполнителя проектов? Тот же завод «Труд», делающий металлоконструкции. Теперь вопрос в том, кто купит, и кто будет владеть? Не будет одного инвестора, потому что есть 5 тысяч торговцев? Малый бизнес — молодцы, они вместо государства заботятся о себе сами. Но стремление к цивилизации должно идти впереди какого-то личного интереса.

Подготовила Евгения Серегина

Материалам выступлении на подведении итогов департамента промышленности, науки и инноваций мэрии Новосибирска