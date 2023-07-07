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Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

  • 07/07/2023, 11:17
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»
Глава региона в рамках празднования Дня семьи, любви и верности вместе с Митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом вручил медали и памятные подарки десяти супружеским парам, чей семейный стаж насчитывает как минимум 33 года.

Награды получили семейные пары из Новосибирска, наукограда Кольцово, а также из Искитимского, Болотнинского, Мошковского районов. Самые «опытные» супруги – Галина Михайловна и Виктор Макарович Можейкины из Центрального округа г. Новосибирска – в прошлом году они отпраздновали бриллиантовую свадьбу и вместе идут по жизни уже 61 год.
Обращаясь к землякам, Андрей Травников напомнил, что в этом году исполняется уже 15 лет, как в России ежегодно празднуют День семьи, любви и верности.

«С каждым годом в нашем обществе всё больше интерес и внимание ко Дню Святых Петра и Февронии Муромских, потому что мы всё чаще обращаем внимание на наши исторические истины. Само название – День семьи, любви и верности – звучит основательно и ответственно. 15 лет – нашей региональной традиции вручать в эти дни в торжественной обстановке медали «За любовь и верность». Награждаются не просто супруги, прожившие вместе долгие годы, но те, кто совмещали семейную жизнь с профессиональной, общественной, воспитательной деятельностью. Такие пары вызывают глубокое уважение и желание следовать их примеру», – подчеркнул Губернатор.

Празднование Дня семьи, любви и верности в России, а также общественная награда – медаль «За любовь и верность» – учреждены по инициативе Светланы Медведевой, председателя Фонда социально-культурных инициатив (г. Москва) в 2008 году. Ежегодно к 8 июля медаль вручается супружеским парам, зарегистрировавшим заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшим детей достойными гражданами (не более 70 медалей для каждого субъекта Российской Федерации в год). Каждая семейная пара, представленная к награде, получает подарок от Правительства Новосибирской области.
В 2023 году во всех муниципальных образованиях состоятся многочисленные праздничные события, подготовленные органами и учреждениями социальной защиты населения, культуры, образования, молодёжными объединениями, отделами ЗАГС, общественными организациями: чествование лучших семей, массовые семейные и детские праздники, фестивали, конкурсы, выставки, экскурсии, благотворительные акции.
Начиная с 2009 года, общее количество награждённых супружеских пар – жителей Новосибирской области (включая 2023 год) составляет 727 пар (1454 человека).
Среди награждённых в разные годы: участник Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда Михаил Орлов (Купинский район), командир бомбардировщика Ил-28, авиатор дальнего действия стратегического бомбардировщика «Летающая крепость», лётчик-испытатель Владимир Лобачёв (г. Обь); труженик тыла Василий Балаболин (Барабинский район).
В 2023 году в числе награждённых – супруги Челноковы (г. Новосибирск) потомственные журналисты, старший сын Иван – участник СВО; супруги Бураковы (Куйбышевский район), труженики сельского хозяйства; супруги Крючковы (Искитимский район) – музыканты, создатели семейного вокально-инструментального ансамбля. В числе награждённых также потомственные педагоги, строители, врачи, шахтёры, кадровые военные, солисты Новосибирского академического театра оперы и балета.

 

 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

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Теги : правительство Новосибирской области общество власть Андрей Травников


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