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У футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название

  • 07/07/2023, 11:11
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У футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название
Болельщики смогут проголосовать за сохранение названия Новосибирск» или за историческое название «Чкаловец».

ФК «Новосибирск» проведет среди новосибирцев голосования за название клуба. Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети ВКонтакте.

— Формат и регламент голосования будет выработан совместно (с фанатским объединением Novosibirsk Ultras – прим. Ред.), а его окончание запланировано на ноябрь 2023 года, — говорится в сообщении.

В группе отмечается, что на данный момент нет формальных препятствий для переименования так, как ФК «Сибирь» лишился профессионального статуса.

— Болельщики смогут проголосовать за сохранение названия «Новосибирск» или за историческое название «Чкаловец», — подчеркивается в сообщении.

Если большинство выскажется за смену названия, с января 2024 года будет запущен юридический процесс переименования, направленный на то, чтобы в новом сезоне (2024/2025) клуб выступал с новым именем, логотипом и фирменным стилем.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск»  создана в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является Правительство Новосибирской области в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Ранее футбольный клуб из Новосибирска носил имя «Чкаловец» в 1972-1991 и 1993-1999 годах, «Чкаловец-ФоКуМиС» в 1992 году, «Чкаловец-1936» в 2000-2005 годах, «Сибирь» в 2006-2019 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Толоконский возглавил футбольный клуб Новосибирск.

Фото: pixabay — jarmoluk

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : футбол в Новосибирске ФК Новосибирск Novosibirsk Ultras


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