У футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название

ФК «Новосибирск» проведет среди новосибирцев голосования за название клуба. Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети ВКонтакте.

— Формат и регламент голосования будет выработан совместно (с фанатским объединением Novosibirsk Ultras – прим. Ред.), а его окончание запланировано на ноябрь 2023 года, — говорится в сообщении.

В группе отмечается, что на данный момент нет формальных препятствий для переименования так, как ФК «Сибирь» лишился профессионального статуса.

— Болельщики смогут проголосовать за сохранение названия «Новосибирск» или за историческое название «Чкаловец», — подчеркивается в сообщении.

Если большинство выскажется за смену названия, с января 2024 года будет запущен юридический процесс переименования, направленный на то, чтобы в новом сезоне (2024/2025) клуб выступал с новым именем, логотипом и фирменным стилем.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск» создана в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является Правительство Новосибирской области в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Ранее футбольный клуб из Новосибирска носил имя «Чкаловец» в 1972-1991 и 1993-1999 годах, «Чкаловец-ФоКуМиС» в 1992 году, «Чкаловец-1936» в 2000-2005 годах, «Сибирь» в 2006-2019 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Толоконский возглавил футбольный клуб Новосибирск.