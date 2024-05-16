Андрей Травников: Научные исследования и разработки новосибирских учёных – залог технологического развития страны

По словам главы региона, в настоящее время ни одна из отраслей и сфер деятельности не обеспечивает государству прочную основу для дальнейшего развития, если она не подкреплена базой научных разработок и исследований, созданием новых технологий.

«Сегодня наука занимает особое место в экономике Новосибирской области. Научные исследования и разработки ведут более ста организаций, в научно-образовательной деятельности задействовано более 21 000 специалистов и более 100 000 студентов. Мы реализуем самые амбициозные проекты. В их числе – Центр коллективного пользования СКИФ. Следующий флагманский проект программы «Академгородок 2.0» – кампус мирового уровня НГУ. Первые корпуса кампуса примут молодых исследователей уже 1 сентября этого года. Ещё один проект – создание суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», площади для его размещения в проекте кампуса НГУ уже предусмотрены. Также поддержана инициатива учёных СО РАН о создании центра биологического и химического катализа «Биокаттех». В этом году мы вдвое увеличили финансирование научных исследований из регионального бюджета. К традиционному миллиарду рублей добавили ещё один миллиард, который направлен на развитие нового, современного пояса внедрения Академпарка, строительство его второй очереди, — подчеркнул Андрей Травников.