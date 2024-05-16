Директор школы потратил на себя 1,2 млн, выделенный на премии учителям в Сибири

Бывший директор одной из школ в Алтайском крае стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По данным следствия, с сентября 2019 по март 2023 года руководитель образовательного учреждения в поселке Санниково провернул аферу с премиальным фондом бюджета школы.

Путем обмана он украл более 1 миллиона 200 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты премий учителям. Все деньги алчный педагог потратил на себя любимого.

Аферу раскрыли правоохранители.

— По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление иных фактов совершения противоправной деятельности мужчины, — пояснили в СК Алтайского края.

Ранее редакция сообщала о том, что директор школы в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчина и его мать, которая занимает должность завхоза в школе, по подложным документам присвоили зарплату несуществующего сотрудника.