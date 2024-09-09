Андрей Травников назначил двух заместителей губернатора

На оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Травников озвучил новые кадровые назначения.

— Двое наших коллег — Максим Кудрявцев и Сергей Нелюбов — ушли из нашей команды на новые рабочие места. Настал момент закрывать вакансии. Кроме того, будут произведены структурные изменения внутри правительства, — сообщил Травников.

На место замгубернатора назначен министр здравоохранения Константин Хальзов. В этом статусе он будет курировать деятельность Минздрава и Минтруда и соцразвития Новосибирской области. Кроме того, Хальзов будет отвечать за реализацию на территории региона трех нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Современные технологии сбережения здоровья».

На должность замгубернатора также назначена первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова. Она будут курировать деятельность Минобразования, департамента молодежной политики и Минспорта. Кроме того, Дудникова будет отвечать за реализацию на территории региона нацпроектов «Молодежь России» и «Кадры».

Напомним, Константин Хальзов был назначен министром здравоохранения в 2018 году. До этого работал в учреждениях здравоохранения региона.

Экс-замгубернатора Максим Кудрявцев минувшей весной был выбран мэром Новосибирска. Сергей Нелюбов на минувшей неделе возглавил Новосибирский педуниверситет.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Тимонов в статусе и.о. возглавил Минстрой Новосибирской области.