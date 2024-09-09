Режим ЧС из-за дождей ввели уже 12 районов Новосибирской области

Новосибирская область готовится к введению режима ЧС из-за затяжных дождей и проблем с уборкой урожая. Как сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Андрей Шинделов, документы о введении режима уже собраны и находятся на проверке в Минюсте.

— 12 муниципальных районов уже ввели режим ЧС, 8 — режим повышенной готовности, — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что на сегодняшний день урожай убран на площади всего 261 тысяча га.

— За минувшую неделю убрано 20 тысяч га — это очень низкий темп. За вчерашний день — 376 га, — добавил Шинделов. — По силосным скошено 8% площадей. Кормоуборочные комбайны с большим трудом перемещаются по полям, так как влага уже не уходит в почву и находится на поверхности.

Губернатор Новосибирской области поинтересовался есть ли проблемы с топливом для зерносушилок. По словам Андрея Шинделова, с дизельным сложностей нет, а вот по газомоторному наблюдается определенная турбулентность.

— Мы фиксируем некоторое повышение по газу. Будем разбираться и доложим вам ситуацию, — добавил он

Между тем, по словам Андрей Шинделова, аграрии уже начали перевод скота на зимнестойловое содержание. Он пояснил, что это необходимо при повышенном увлажнении.

Ранее редакция сообщала о том, что для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим чрезвычайной ситуации.