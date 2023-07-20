Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска

В ходе рабочей поездки в Дзержинский район губернатор Андрей Травников рассмотрел варианты совершенствования организации содержания и уборки улично-дорожной сети Новосибирска и проконтролировал ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

По словам специалистов МКУ «Дзержинка», организована работа мобильных бригад по уборке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, содержанию скверов и ликвидации несанкционированных свалок, что позволило повысить качество уборки, оперативность реагирования на обращения граждан и равномерно использовать ресурсы учреждения с учетом сезонности работ.

Также в ходе поездки по Дзержинскому району губернатор проконтролировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — ремонтные работы по нему находятся в активной стадии.

На проспекте Дзержинского в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участка от пл. Олега Антонова, включительно, до ул. Королева протяженностью более 1,5 км. В 2023 году выполняются работы от ул. Королева до ул. Трикотажная. Протяженность участка, на котором идут работы, около 1 км. С 28 апреля 2023 начат ремонт дороги по ул. Трикотажная от пр. Дзержинского до ул. Авиастроителей, исключая путепровод через железнодорожные пути. Протяженность ремонтируемого участка составляет здесь 1,4 км.

В планах дорожников – проведение ремонтных работ на участке от ул. Трикотажная до ул. Волочаевская и реконструкция пр. Дзержинского от ул. Ползунова до городской черты. Плановое завершение капремонта теплотрассы на пересечении с ул. Комбинатская намечено на июль 2023 года.

Реализация национального проекта БКД находится на приоритетном контроле правительства Новосибирской области.