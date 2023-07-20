Обучающее приложение для оказания первой медпомощи создала студентка-китаянка из НГУ

Автор разработки – студентка Новосибирского госуниверситета из Китайской Народной Республики Се Цзявэнь. Её приложение позволяет отработать действия в экстремальной ситуации. Например, по одному из сценариев, девушка готовит ужин на газовой плите, не замечая, что в кухне скопился углекислый газ. Героиня сюжета теряет сознание. Чтобы спасти ей жизнь, игрок в роли родственника пострадавшей, выполняет ряд несложных манипуляций.

— Особенность этого приложения в том, что им может воспользоваться любой желающий. Это своего рода конструктор, на основе которого несложно создать еще несколько новых сценариев, моделирующих ситуации, когда пострадавшему необходима первая помощь. Кроме того, приложение очень удобно и интуитивно понятно для пользователя, все визуальные объекты хорошо видны, всплывающие подсказки направляют игрока на принятие верных решений и позволяют легко выбирать необходимые объекты и функции. Есть возможность переключить игру с русского языка на английский, — объясняет научный руководитель Се Цзявэнь, заведующий лабораторией виртуальной и дополненной реальности Института интеллектуальной робототехники НГУ Игорь Козулин.

Первыми приложение оценили одногруппники китаянки. Студентам оно очень понравилось. Разработка вполне может стать коммерческим продуктом, отмечают в НГУ. Но для этого необходимо найти индустриальных партнёров.