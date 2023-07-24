Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщает Телеграм-канал областной избирательной комиссии. Он возглавляет регион с 2018 года.

— Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Андрей Травников («Единая Россия») представил документы для регистрации, в т.ч. листы поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее документы подали Евгений Лебедев (ЛДПР) и Владислав Плотников (Справедливая Россия — За правду).

Напомним, выборы главы области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост поборются 5 кандидатов от разных партий: Андрей Щукин — партия «Коммунисты России», Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Представить документы на регистрацию своего участия кандидаты могут до 26 июля.

Для прохождения муниципального фильтра им необходимо собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) — глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов региона.

Ранее редакция сообщала, что на выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов.