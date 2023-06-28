На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

— Сегодня 28 июня завершился этап выдвижения кандидатов на должность губернатора Новосибирской области. Кандидатов выдвигали политические партии. Всего документы на выдвижение представили 5 кандидатов, — сообщила глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Документы на участие в выборах подали Андрей Щукин — партия «Коммунисты России», Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

— Теперь кандидаты должны будут собрать в поддержку своего выдвижения подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, и в период с 16 по 26 июля представить документы на регистрацию, — говорит Ольга Благо.

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области будут проходить три дня с 8 по 10 сентября.

На губернаторских и депутатских выборах избиратель сможет проголосовать удаленно через портал «Госуслуг». Для этого ему нужно с 24 июля по 4 сентября подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его исключили из списка избирателей, голосующих в помещении комиссии.

Ранее редакция сообщала, что проведение выборов губернатора обойдется в 0,5 млрд рублей.