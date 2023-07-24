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После череды дождей в Новосибирской области местные жители ведрами собирают грибной урожай

  • 24/07/2023, 16:39
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После череды дождей в Новосибирской области местные жители ведрами собирают грибной урожай
Среди них и боровики, и подберезовики, и яркие лисички.

В соцсетях жители региона с большим энтузиазмом делятся фотографиями богатого грибного урожая.

Так, сибирячка Юлия Жильцова сообщила, что собрала много белых грибов.

— За полтора часа – четыре ведра! В основном молодые и чистые, — уточнила она.

В беседе с КП-Новосибирск Юлия поделилась, что собирала грибы в лесу после поворота на Карпысак в Тогучинском районе. Вместе с тем, Алеся Слепченко сообщила, что нашла грибное место тоже в Тогучинском районе и показала фото, на котором красовались несколько ведер с дикоросами. Там и боровики, и подберезовики, и яркие лисички.

Ранее редакция сообщала, что Россия ставит рекорды в производстве грибов.

Фото: Юлия Жильцова/Алеся Слепченко с сайта КП-Новосибирск

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Рубрики :

Регионы: Новосибиркая область

Теги : урожай грибов грибы


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