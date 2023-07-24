После череды дождей в Новосибирской области местные жители ведрами собирают грибной урожай

В соцсетях жители региона с большим энтузиазмом делятся фотографиями богатого грибного урожая.
Так, сибирячка Юлия Жильцова сообщила, что собрала много белых грибов.
— За полтора часа – четыре ведра! В основном молодые и чистые, — уточнила она.
В беседе с КП-Новосибирск Юлия поделилась, что собирала грибы в лесу после поворота на Карпысак в Тогучинском районе. Вместе с тем, Алеся Слепченко сообщила, что нашла грибное место тоже в Тогучинском районе и показала фото, на котором красовались несколько ведер с дикоросами. Там и боровики, и подберезовики, и яркие лисички.
Ранее редакция сообщала, что Россия ставит рекорды в производстве грибов.
Фото: Юлия Жильцова/Алеся Слепченко с сайта КП-Новосибирск
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