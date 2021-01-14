Андрей Травников поднялся в рейтинге популярности губернаторов в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры подготовили итоговый рейтинг глав субъектов РФ по упоминаемости в социальных сетях в 2020 году. Отмечается, что в декабре количество сообщений о губернаторах выросло на 20 тысяч штук до 1,3 миллиона.

Отмечается, что в декабре тройку лидеров по количеству упоминаний в соцсетях по-прежнему занимает мэр Москвы Сергей Собянин (260,8 тыс.), на втором месте губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (60,7 тыс.), на третьем — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (57,7 тыс.), четвертое место занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев (53,7 тыс.), пятое — глава Чечни Рамзан Кадыров (47,5 тыс.).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поднялся сразу на 15 позиций — с 55-го места по итогам ноября на 40-е место. За декабрь в социальных сетях, по данным ЦПК, его упоминали более 9,1 тыс раз, что больше на 3 тысячи сообщений, чем в предыдущем месяце. Всего за период исследований (с апреля по декабрь включительно) о нем вышло 81,5 тыс. сообщений в соцсетях.

Наибольший прирост числа упоминаний в декабре зафиксирован у Александра Беглова (+13,3 тыс.), Радия Хабирова (+12 тыс.) и Дмитрия Азарова (10,4 тыс.).

Согласно исследованию, по доле позитивных сообщений Андрей Травников занял 44 место (5,19% от всех постов). Месяцем ранее глава Новосибирской области занимал по этому показателю 52-е место.

— В декабре чаще всего в позитивном ключе упоминали Александра Евстифеева (17,76%), на втором месте — Ростислав Гольдштейн (15,72%), на третьем — Александр Никитин (15%).), — говорится в сообщении.

Наибольшая доля негативных упоминаний в декабре у Валентина Коновалова (12,3%), на втором месте — губернатор Томской области Сергей Жвачкин (8,7%), третье место занял Андрей Травников (8,2%). В ноябре губернатор Новосибирской области занимал по этому показателю 10-е место.