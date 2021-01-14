Вопрос с ковидными выплатами медикам в Новосибирске закрыт

— В бюджет Новосибирской области из резервного фонда федерального правительства на осуществление стимулирующих выплат медикам, работающим с ковид-больными, на 1 сентября 2020 года в регион поступил 1,166 млрд рублей или 54% средств, предусмотренных в соглашении области с федерацией (поставления правительства РФ №415 и №484). Из областного бюджета (постановление правительства №137) на эти цели в медучреждения были направлены около 260 млн рублей, — сообщила на заседании комитета по соцполитике аудитор КСП Новосибирской области Наталья Гюнтер.

Напомним, региональная КСП проводила проверку выплат медработникам по предложению Счетной палаты РФ за март-август 2020 года. В области эти выплаты получали работники 81 медицинской организации, в том числе 3 частных. При этом 30 государственных медучреждений были перепрофилированы для оказания медпомощи больным COVID-19. На 1 сентября в регионе по официальной статистике были зарегистрированы 11456 случаев заболевания ковид-инфекцией.

Среди нарушений, выявленных КСП, — несоблюдение сроков и объемов перечисления субсидий — от нескольких дней до 3 месяцев. Кроме того, объем средств по заявкам на финансирование не всегда увязывался с графиком перечисления субсидий. В итоге на счетах медучреждений либо накапливался остаток средств на эти цели, либо формировался их дефицит — и средства на выплаты приходилось привлекать из других источников: из фонда или снимать с расходов на текущее финансирование. Некоторые медучреждения работали с ковид-пациентами с мая, а в списки на бюджетное финансирование по субсидированию выплат сотрудникам их включали только с июля. Например, в такой ситуации оказался ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области». С другой стороны, были выявлены нарушения в отчетности медучреждений: неполная информация о начисленных и произведенных выплатах стимулирующего характера, в табеле учета рабочего времени отражались данные не о всех сотрудниках, работающих с ковид- пациентами, на выплаты начислялся НДФЛ.

— В общей сложности за май-август в различные инстанции поступили 814 жалоб на стимулирующие выплаты. 313 из них признали обоснованными. Доплатить потребовалось в 25% случаев, — отметила председатель КСП Новосибирской области Елена Гончарова. — Если бы люди сразу понимали, за что получают выплаты и принцип их начисления, то жалоб было бы меньше.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов признал, что большое количество жалоб, поступивших на выплаты стимулирующего характера, связано с тем, что эта работа «шла с колес».

— Все обращения, которые к нам поступали по этой теме, отработаны. Все замечания, выданные КСП, мы устранили. За все время выплачены 2,144 млрд рублей. Обращения по выплатам остались единичными, — констатировал чиновник.

Председатель комитета по соцполитике регионального парламента Игорь Гришунин также считает, что вопрос закрыт, методика начисления выплат всем понятна, а индивидуальные споры власти пытаются решить в досудебном порядке.

По данным КСП, на 1 сентября в медучреждения области были перечислены 80% от поступивших в регион федеральных средств (939 млн рублей) и 70% средств из регионального бюджета (183 млн рублей).