В Новосибирске три продуктовых магазина и одно кафе будут оштрафованы

На этой неделе 17 объектов торговли в двух торговых центрах Советского района г. Новосибирска (ТЦ «Маяк» и ТЦ «Балтийский»), 16 объектов торговли в оптово-розничном центре торговли «ФудСиб», четыре продуктовых магазина, два магазина разливных напитков проверены региональным минпромторгом совместно с полицией и Роспотребнадзором, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам проверок региональным минпромторгом возбуждено одно административное производство по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (магазин «Фермер-центр.рф» – обслуживание посетителя без маски), Роспотребнадзором – три административных производства по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (мясная лавка, магазин белорусских продуктов, кафе «Амира» – нарушение санитарных норм).

Кроме того, сотрудниками минпромторга в ходе контрольных мероприятий проведено 39 разъяснительных бесед о необходимости соблюдения масочного режима. Сотрудниками полиции выдано одно предостережение о необходимости соблюдения масочного режима.