Рекламодателям

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём Защитника Отечества

  • 22/02/2024, 17:12

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём Защитника Отечества
Губернатор вручил высокую государственную награду герою специальной военной операции, разведчику, капитану Владимиру Сайбелю.

За мужество, беспримерный героизм, умелое командование подчинёнными, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Указом Президента РФ Владимиру Сайбелю присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка, – сказал в ответном слове Герой России. – Эта награда – свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» – выразил уверенность Герой России Владимир Сайбель. Полный зал филармонии имени Каца аплодировал герою стоя.

Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив вместе с новосибирцами приняли участие в концерте «Служить России суждено тебе и мне!», посвящённом Дню защитника Отечества.

Глава региона подчеркнул: специальная военная операция помогла расставить правильные приоритеты в обществе.

«Поздравляем всех с замечательным, объединяющим праздником, всех тех, кто чувствует внутреннюю уверенность в случае необходимости встать на защиту нашей Родины. Вы делаете сегодня больше, чем просто несёте службу – вы объединяете всех нас вокруг Президента, вокруг наших героев, вокруг общего правого дела. Сибиряки не подводят своих дедов и прадедов. В ходе этих двух лет специальной военной операции наши земляки участвовали в самых важных сражениях. Они освобождали Кременную и Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, Мариуполь и совсем недавно Авдеевку. Очень приятно, что командовал этой операцией выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, генерал-полковник, командующий группы «Центр» Андрей Мордвичёв. За эти два года 3 воинских формирования, дислоцируемых на территории Новосибирской области, получили почётное звание «гвардейская» – 24-я отдельная бригада специального назначения, 41-я общевойсковая Краснознамённая армия и 35-я Таллинская ордена Красной звезды бригада управления. Сегодня высшего звания Герой России удостоены более 60 сибиряков – участников СВО. Более половины из них (32) – выпускники НВВКУ», – подчеркнул губернатор.

В Правительстве региона губернатор вручил награды военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам социально ориентированных НКО: «За эти ва года мы убедились, насколько велико в обществе число настоящих патриотов – тех, кто готов рисковать своей жизнью и здоровьем ради Родины, ради боевых товарищей, – отметил Андрей Травников. – Это объединение – результат ваших геройских поступков. Да, военную победу нам ещё предстоит добывать, но важную победу – над собой, внутри себя, мы уже получили. И в этом, уважаемые командиры, бойцы, ваша большая заслуга».

Также губернатор принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам СВО (ЧВК «Вагнер»). Среди врученных наград – Орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

Андрей Травников напомнил бойцам о Поручении Президента России – стереть все различия между разными участниками специальной военной операции, независимо от категории.

«В Новосибирской области мы последовательно преодолеваем все сложности, которые с этим были связаны. Уже поставлена на поток процедура оформления удостоверения участников боевых действий. Соответственно, все вы можете воспользоваться региональной программой реабилитации. Ну и последняя задача, которую мы решаем с Фондом «Защитники Отечества» – обеспечить региональные выплаты тем, кто получил ранение, но у кого нет никаких документов из госпиталей и других мест лечения. Такая возможность уже есть», – пояснил губернатор.

Фото с сайта правительства НСО

190

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25

Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта

Скоро праздники — а значит, самое время выбирать подарки.
Читать далее >>

20% должников по алиментам в Новосибирской области — женщины

В 2023 году с должников по алиментам приставы взыскали 1,2 млрд рублей.
Читать далее >>

С собственников «ВостокУгольТранса» хотят взыскать долги компании

Конкурсный управляющий намерен подать в суд на привлечение владельцев и руководства компании к субсидиарной ответственности.
Читать далее >>

Ужесточить контроль за питбайками предложил новосибирский депутат

Александр Аксененко настаивает на повышении ответственности владельцев спортинвентаря, которыми чаще всего являются подростки.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства для лечения мальчика с церебральным параличом

Необходимо собрать — 240 037 рублей.
Читать далее >>

СКИФ будут строить 1000 рабочих из Индии и Бангладеш

Генподрядчик подал заявку на привлечение иностранцев для возведения источника синхротронного излучения в Новосибирске.
Читать далее >>

«У малыша сильный ангел-хранитель»: врач рассказал о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске

Младенец не успел критически остыть — ему вовремя помогли.
Читать далее >>

6 млрд рублей вернулись в бюджет после раскрытия экономических преступлений в НСО

В 2023 году в регионе было возбуждено 770 дел экономической направленности.
Читать далее >>

Вытрезвитель сократил алкогольную преступность в Новосибирске

За 5 месяцев 2023 года с улиц города полиция забрала почти 860 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Читать далее >>

Эдуарда Кожемякина выдвинули на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал кандидатом от партии Пенсионеры России.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

На «Новосибирском заводе светодиодной продукции» дело доходило до прямого саботажа с выводом из строя оборудования и срывом графиков работы.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём Защитника Отечества
22/02/24 17:12
Власть
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью для Диброва
22/02/24 17:02
Общество
Сэкономить более 700 тысяч рублей на покупке апартаментов можно в феврале в Новосибирске
22/02/24 16:39
Недвижимость
«Поцелуи под запретом»: учительница из НСО, которую обвинили в разврате, показала все интимные фото
22/02/24 16:10
Общество
Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта
22/02/24 16:05
Бизнес Общество
Экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде суд заменил штраф на лишение свободы условно
22/02/24 15:59
Власть Право&Порядок
Пенсионер за рулем иномарки сбил подростка в Дзержинском районе Новосибирска
22/02/24 15:56
Происшествия
Моряк из Новосибирска вернулся домой после 13 месяцев плена в Мозамбике
22/02/24 15:49
Общество
«При чем тут мэрия»: Панферов высказался о наборе контрактников в батальон «Вега» в Новосибирске
22/02/24 15:22
Власть
Охоту на пьяных водителей объявили в Новосибирске
22/02/24 15:22
Город
«Разрез Богатырь» готовится к строительству железной дороги под Новосибирском
22/02/24 15:08
Бизнес Власть Транспорт
Хрустальную девочку спасли врачи с помощью современных технологий в Новосибирске
22/02/24 14:58
Медицина
Будущее горнолыжного спорта начинается на Алтае
22/02/24 14:46
Спорт
Налоговые декларации в Новосибирске в этом году можно подать до 2 мая
22/02/24 14:28
Общество Финансы
«Если твой сосед мигрант...»: листовки от имени военкоматов расклеили в подъездах Новосибирска
22/02/24 14:19
Общество
Искусственный интеллект поможет найти работу участникам СВО в Новосибирской области
22/02/24 14:14
Общество Технологии
Следы зайцев заметили в частном секторе Новосибирска
22/02/24 14:14
Общество
20% должников по алиментам в Новосибирской области — женщины
22/02/24 14:02
Общество
Больше 770 объектов недвижимости возводится в Сибири с помощью проектного финансирования Сбера
22/02/24 13:59
Финансы
От продажи арестованного имущества на торгах приставы выручили 485 млн рублей в Новосибирске
22/02/24 13:52
Общество
Популярное
Мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы
22/02/24 14:27
Эксперт назвала продукты, негативно влияющие на мужской организм
22/02/24 12:52
Депутаты в первом чтении приняли закон о борьбе с борщевиком
22/02/24 9:46
Хакеры получают доступ к электронным подписям
21/02/24 15:23
Употребление определенных продуктов поможет избавиться храпа
21/02/24 13:49
Лето 2024 будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений
21/02/24 11:45
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с максимальной доходностью по вкладам
22/02/24 10:13
Какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год и милями без ограничений
21/02/24 10:16
Банк Уралсиб компенсирует клиентам расходы на такси по премиальной бизнес-карте
20/02/24 10:35
Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления
19/02/24 10:00
АО «РЭС» завершило строительство электросетей для двух новых школ в Новосибирске
16/02/24 13:21
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных вкладов
15/02/24 11:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска