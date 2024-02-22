Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью для Диброва

В первом выпуске шоу «Это нормально» (16+) появится жительница Новосибирск, блогер и художник-декоратор Юлия Ковал. Ведущими выступят Ольга Бузова и Дмитрий Дибров.

Сибирячка рассказала, что считает нормальным ходить без лифчика. Она рассказала, что сделала мамопластику, которую выиграла на одном из федеральных фитнес проектов

— Часто замечаю на себе восхищенные взгляды мужчин, — поделилась женщина.

На передачу блогер взяла с собой картину. Она подарила ее Дмитрию Диброву. Эксклюзивность картины в том, что Юлия Ковал нарисовала ее собственной грудью. Ведущий дал ей название — «Жизнелюбие».

Юлии Коваль 48 лет. Она эпатирует новосибирцев ярким цветом волос и откровенными фото в купальниках.

Ранее редакция сообщала о том, что хор из Новосибирска участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!».