Семью наркодилеров из Красноярска приговорили к 18,6 годам колонии в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор супружеской паре из Красноярска за попытку продажи наркотиков.

По версии следствия, Гавриленко Сергей и Наталья приехали в сибирскую столицу, где нашли и забрали более 1,8 килограмма N-метилэфедрона, чтобы потом его продать. Но провернуть дело парочке не удалось — они были задержаны новосибирскими полицейскими. При обысках в их жилище в Красноярске правоохранители обнаружили 180 граммов героина. На чету наркоторговцев-неудачников завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

На двоих супруги получили 18,6 лет заключения.

— Приговором суда Гавриленко Сергею назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гавриленко Наталья получила 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали семью наркодилеров с 19 кг украинского мефедрона.