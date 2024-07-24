Андрей Травников представил Михаилу Мишустину результаты модернизации первичного звена здравоохранения в нашем регионе

По словам главы Новосибирской области, системная работа по развитию материальной базы сферы здравоохранения в регионе началась еще до старта нацпроекта в 2018 году. Что стало возможным за счёт региональных программ, взаимодействия с «РЖД-Медициной» и другими частными партнёрами.

На сегодняшний день в регионе десятки новых центров, поликлиник, стационаров (без учёта пусковых объектов 2024-го и 2025-го годов). Это ФАПы и амбулатории – 156, онкологических, сосудистых, гемодиализных центров — 39. Построено и реконструировано в сумме 11 стационаров, отремонтировано различных медицинских зданий – 290.

Андрей Травников поблагодарил Михаила Мишустина и правительство РФ за широкий ассортимент инструментов инфраструктурного меню и возможность использования инфраструктурных бюджетных кредитов — ИБК – для строительства социальных объектов.