Специалисты предупредили о магнитной буре в Новосибирске

24 июля в Новосибирске ожидается магнитная буря уровня G2.
Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, метеозависимым людям стоит обратить внимание на возможное ухудшение самочувствия в период с 06:00 до 15:00.
Согласно прогнозам, это повышение солнечной активности, хоть и не самое сильное, может вызвать у некоторых людей головные боли, головокружение, слабость и нарушения сна.
Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями.
Врачи советуют заранее запастись необходимыми лекарствами, чтобы не столкнуться с дефицитом в аптеках.
Ранее редакция сообщала о том, что полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском.
Источник фото: freepik.com/ Автор — freepik
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