Специалисты предупредили о магнитной буре в Новосибирске

24 июля в Новосибирске ожидается магнитная буря уровня G2.

Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, метеозависимым людям стоит обратить внимание на возможное ухудшение самочувствия в период с 06:00 до 15:00.

Согласно прогнозам, это повышение солнечной активности, хоть и не самое сильное, может вызвать у некоторых людей головные боли, головокружение, слабость и нарушения сна. ​​​​​​​

Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями.

Врачи советуют заранее запастись необходимыми лекарствами, чтобы не столкнуться с дефицитом в аптеках.

Ранее редакция сообщала о том, что полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском.