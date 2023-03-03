Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»

Губернатор Новосибирской области осмотрел машины и груз, подготовленные к отправке в зону специальной военной операции.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов сообщил, что продукцию, собранную в рамках акции, они передают конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев.

— Груз я планирую доставить на Донбасс лично. Всю продукцию мы приобретали, проводя качественный мониторинг цен и выбирая надежных поставщиков, а также учитывая запросы участников спецоперации. Передадим, в том числе, две бронированные ГАЗели. Такие машины сейчас очень востребованы в зоне СВО. Акция «Рябина», направленная на единение жителей нашей страны, будет продолжена, сейчас мы уже приступили к сбору продукции для следующей партии, — рассказал Александр Зырянов.

В рамках благотворительной акции «Рябина» было собрано свыше 10 млн рублей. На эти средства приобретена различная продукция, необходимая участникам СВО, в том числе тактические аптечки. Многие новосибирские предприниматели приняли участие в акции, предоставив свою продукцию – медикаменты, мобильные бани, термобелье, носки, конфеты, шоколад. Также в рамках акции в зону СВО будет передано шесть автомобилей. Среди них микроавтобусы ГАЗ и УАЗ.

Благотворительная акция «Рябина», объявленная Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Интеграция», стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей.

Фото с сайта правительства НСО