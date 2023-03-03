Производители спортивного инвентаря и оборудования теперь тоже могут рассчитывать на господдержку

Правительство анонсировало новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования, сообщает телеграм-канал «Поддержка экономики НСО». В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей – на текущий год.

Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн рублей.

Благодаря нововведению, предприятия смогут возместить:

затраты на создание и производство пилотной партии продукции,

косвенные затраты, связанные с созданием и направлением пилотной партии для проведения испытаний и последующего запуска ее в серийное производство.

Отмечается, что субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Ранее редакция сообщала, что IT-компании могут рассчитывать на новые льготы от государства.

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