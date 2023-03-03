Еще пара лет, и Россия может остаться без сахара

Неутешительный прогноз прозвучал на экспертной дискуссии форума «Интерагромаш» из уст доктора сельхознаук, профессора Александра Лабынцева.

По его словам, текущая ситуация в сельском хозяйстве Ростовской области (да и в целом в России) приведёт к тому, что в ближайшие два года ожидается волна банкротств средних и малых фермерских хозяйств. Многие из них просто не выдержат конкуренцию на рынке, уверен специалист.

У российских аграриев немало проблем, отметил Лабынцев. Одна из самых важных, как ни парадоксально это звучит, — рекордные урожаи зерновых в последние годы.

— В прошлом году по официальным данным валовый сбор зерновых в России был 150 млн тонн. Плюс переходящие запасы в 20 млн тонн. Итого — 170 млн тонн. А экспортный потенциал — 40-45 млн тонн. То есть чтобы продать это зерно, нужно четыре года. Соответственно, цены резко полетели вниз, — констатирует профессор.

Доктора сельхознаук при этом подчеркивает, что на Юге страны, в том числе в Ростовской области, толком нет животноводства. В отличие от Центральной России, Сибири и Поволжья, где большой объём зерновых перерабатывают на корм.

— Так что тот, кто избавился от зерновых, получил хорошую выгоду. А цены на зерно будут падать и дальше, — уверен эксперт.

На второе место специалист определил проблему нехватки мест для хранения зерна.

По данным эксперта, в стране ёмкость всех хранилищ составляет 250 млн тонн. И если в этом году урожай будет хотя бы на уровне 100 млн тонн, то хранить его попросту будет негде.

— Избыток продукции обваливает производство полностью, — предупреждает Лабынцев.

В завершение профессор выделил третью проблему, которая связана с таможенной пошлиной на экспорт зерновых, которую установило государство несколько лет назад и пока не собирается отменять.

Специалист убежден, что, если бы её не было, то фермеры получили некий запас средств, позволяющий им пережить сложные времена.

— Таможенная пошлина — это удавка на шее сельского хозяйства, — заявил Лабынцев.

Александр Лабынцев также обратил внимание на ситуацию с семенами. Так, при посевах сахарной свёклы импортные семена составляют 95%, и заменить их нечем. По подсолнечнику это 65%. С овощами и цветами тоже всё очень плохо.

— Если ничего срочно не предпринять, то уже через пару лет Россия останется, к примеру, без сахара. Хотя ещё недавно все говорили о перепроизводстве сахарной свёклы, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве.

Фото: freepik.com