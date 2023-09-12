Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал экстренную посадку рейса «Сочи-Омск» в Новосибирской области. Об этом он сообщил в своей Телеграме.

— Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Травников поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Напомним, что Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который подал сигнал тревоги и ушел на аэродром в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что рейс «Сочи-Омск» подал сигнал тревоги и ушёл на аэродром в Новосибирской области.