Стасу Макееву требуется восстановительное лечение после тяжелого ДТП

Весной этого года автомобиль, в котором находились Стас, его мама с папой и младший брат, попал в страшное ДТП. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил их машину. Папа мальчика погиб на месте, трехлетний брат – на руках врачей скорой, мама умерла в больнице.

— Внук получил тяжелейшие травмы, не мог сам дышать и двигаться. Врачи сказали, что с такими повреждениями не выживают. Но Стас выжил! Его прооперировали – скрепили раздробленные бедренные кости. Когда внука вывели из медикаментозной комы, он заново учился всему: делать вдохи и выдохи без помощи аппарата, двигать пальчиками, произносить звуки. Я оформила опеку, и после выписки мы сразу начали восстановительное лечение, — рассказывает бабушка Стаса Светлана Матвеева.

После первого курса реабилитации Стас смог сгибать ноги в коленях, теперь он может медленно пройти сам небольшое расстояние, руки у него лучше двигаются, и он говорит фразами, хотя и заикается.

— В результате ДТП Стас получил тяжелую черепно-мозговую травму. После курса реабилитации у нас в центре у ребенка начали восстанавливаться двигательные функции. Но на улице Стас по-прежнему не может ходить на дальние расстояния, чувствует себя неуверенно, сохраняется риск падения. Восстановительное лечение нужно продолжить, на следующих курсах мы будем работать над безопасной ходьбой и бегом, увеличивать пройденное расстояние. Также требуется стимулировать развитие мелкой моторики правой руки. Для улучшения качества речи с мальчиком будет работать логопед, — говорит Олег Прорвич, невролог-реабилитолог Реабилитационного центра «Три сестры» (д. Райки, Московская область)

По данным Русфонда, стоимость курса восстановительного лечения составляет 1 094 478 рублей. Семья Стаса не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У внука есть шансы восстановиться, пойти на следующий год в обычную школу. Но оплатить продолжение реабилитации я не могу, а помощи ждать неоткуда. Очень важно восстановить функции мозга, мышц и суставов как можно раньше, пока это возможно. Помогите нам, пожалуйста! — просит Светлана.

Помочь Степе можно по ссылке