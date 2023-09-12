Рейс «Сочи-Омск» подал сигнал тревоги и ушёл на аэродром в Новосибирской области

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который подал сигнал тревоги и ушел на аэродром в Новосибирской области. Ранее пунктом назначения был Омск. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Сегодня при выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области, — говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Ранее редакция сообщала о том, что у самолета авиакомпании Сибирь возникли проблемы при посадке в Новосибирске.