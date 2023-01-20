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Андрей Травников проконтролировал ход и темпы строительства инфекционной больницы в посёлке Садовый

  • 20/01/2023, 15:15
правительство НСО
Перспективы создания нового медицинского городка и разработку концепции освоения территории действующей инфекционной больницы в Новосибирске губернатор обсудил в ходе выездного совещания на строительную площадку медучреждения.

— Когда мы принимали решение о строительстве новой больницы, мы преследовали две главные задачи: обновление материальной базы и передислокация инфекционной больницы из центра мегаполиса. <…> По сути дела, здесь создаётся большой медицинский городок, — подчеркнул глава региона. — Даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрией Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо – общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает – третий квартал этого года.

Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова подтвердила, что в новом учреждении будет установлено самое современное оборудование.

— У нас будет два томографа, будет аппарат ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, то, что нам как раз нужно было в период ковидной инфекции. Ну и, конечно, всё необходимое экспертное оборудование: эндоскопическое, реанимационное, для УЗИ-диагностики, — уточнила Лариса Позднякова.

На стройплощадке новой больницы работы идут с опережением графика. Правительство региона смогло в кратчайшие сроки выбрать и защитить на всех уровнях проект строительства, выделить земельный участок, найти инвестора.

Новая больница рассчитана на 504 койко-места, её общая площадь составит около 35 тыс. кв. м, территория, на которой она разместится – 24 га. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации. Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1».

Срок ввода объекта в эксплуатацию, по графику застройщика – 31 августа 2023 года.

Фото с сайта Новосибирской области

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Рубрики : Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство НСО медицина Андрей Травников


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