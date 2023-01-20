Вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе

Заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов вернулся к работе в руководстве муниципалитета. Данную информацию редакции Infopro54 подтвердил пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов. Как сообщил собеседник издания, сейчас Скатов вернул себе кураторство подведомственными департаментами – информационной политики и информатизации – на период его отстранения переданные в «епархию» политического вице-мэра Геннадия Захарова.

Напомним, что решением суда Скатов был отстранён от должности на период расследования уголовного дела о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева, по которому вице-мэр проходит подозреваемым. В настоящее время расследование закончилось, и 17 января материалы дела были переданы в суд Октябрьского района. К этому времени прокуратура утвердила обвинительное заключение чиновнику.

Напомним, что дело было возбуждено летом 2022 года по заявлению Дмитрия Савельева после того, как ранее в одном из телеграмм-каналов появилась информация о якобы подкупе Савельевым депутатов горсовета Новосибирска с целью лоббирования собственных интересов. Следствие вышло на Скатова как на заказчика публикации. По версии следствия, он, испытывая неприязнь к депутату Госдумы, попросил данную информацию опубликовать администратора телеграмм-канала, не поставив его в известность о её недостоверности.

Теперь вопрос, на какой срок чиновник останется в должности зависит, во-первых, от решения суда, и, в случае обвинительного заключения от избранной меры наказания, среди которых, согласно УК РФ, есть принудительные работы, арест и лишение свободы. Во-вторых, на пребывании Скатова в должности вице-мэра может повлиять и политический фактор. При наилучшем раскладе чиновник остаётся в должности до окончания полномочий главы города, следующие выборы которого предстоят в 2024 году.

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