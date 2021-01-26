Андрей Травников сравнил президента и Навального со слоном и моськой

— Прежде чем говорить об отношении к событиям и явлениям (Митинг 23 января — Ред), выскажу свое отношение к основному актеру спектакля господину Навальному. Именно он спровоцировал несанкционированные акции и нарушение закона. Как к человеку и политическому деятелю у меня к Навальному двоякое чувство: презрение и жалость. Презрение — потому что человек попытался нападать на нашего национального лидера, на президента, который очень многое сделал для нашей страны… Конечно же, другого чувства у меня, как у патриота, это не вызывает. Причем я прекрасно сознаю, что это не его действия, он действует под управлением своих покровителей из-за рубежа — это вызывает определенную негативную реакцию со стороны. В качестве политического деятеля он несоизмеримо ниже президента. Это словно пытаться сравнивать моську и слона. Ему до президента как до Луны, как двигаться до Пекина задом ползком.

Почему некоторое сожаление и жалость? Потому что серьезную политическую роль он играть не может. Это понимают и его покровители, и две трети людей, собравшихся на митинги в прошедшую субботу в разных городах. Фактически процитирую участников этих мероприятий, которые мы видели в роликах соцсетях: «Мы пришли сюда ради протеста», «Мы пришли сюда ради хайпа», «Мы сюда пришли для того, чтобы побузить». По сути, этот господин (Алексей Навальный) — так скажем, провокатор, причина протестов, бузы и хайпа. Все эти явления нужно поддерживать, а когда многие роли уже сыграны, это делать достаточно сложно. По большому счету у него остались две экстраординарные роли, которые в дальнейшем могут поддерживать интерес к этой персоне. Это роль сакральной жертвы или узника совести. Здесь этот господин оказался в тупике. Оставаясь за рубежом, он может играть только роль сакральной жертвы — перспектива тяжелая и страшная, с учетом того, что его зарубежные приятели — люди творческие и изощренные, перепробовали уже все: радиоактивный полоний, химическое оружие… Что ему ждать дальше — представить страшно. Биологические оружие? Черная оспа, сибирская язва или какие-то психотропные вещества? Соответственно, он убедил своих покровителей, что для него более безопасна роль узника совести. Он приехал Россию и заслуженно, как его предупреждали, попал под санкции Уголовного кодекса и правоохранительной системы РФ.

Человек цинично пытается решить проблемы, которые сам себе создал, обманом своих сторонников, обманом людей, которые ему доверились и вышли на площадки, в том числе несовершеннолетних… Я это совершенно не поддерживаю. Это у меня вызывает крайне негативное отношение и мнение.

Представителям партий власти, представителям других системных оппозиционных партий нужно сделать выводы из тех событий, что мы наблюдали в субботу. Нужно задать себе вопрос: почему при понятном неудовольствии части населения РФ, желании перемен, накопленном внутреннем протесте люди пошли не за какими-то системными предложениями и альтернативными программами, пускай и предлагаемыми другими политическим силам, а клюнули на манипулятора, который умело воспользовался своим эмоциональным интеллектом и передергиванием фактов. Конечно, нам нужно сделать выводы и, наверное, как-то скорректировать свои планы и действия в будущем.

Что касаетесь событий, непосредственно происходивших в субботу в Новосибирске и Новосибирской области, то я бы хотел отметить настойчивое и корректное действие со стороны правоохранительных органов. Это абсолютно оправдано. Настойчивое — потому что нужно было прекратить и не допустить дальнейшего нарушения законодательства, остановить тех самых инициаторов и провокаторов, присутствовавших на митинге и «поджигавших» всех остальных участников. Корректное — потому что нужно было защитить всех остальных участников, которые пришли искренне высказать свой протест, недовольство и мнение может быть по поводу недостатков, что сегодня есть вашей жизни, в нашей работе, защитить тех самых несовершеннолетних школьников и подростков, которых затащили на этот митинг.

Мое мнение: и Росгвардия, и сотрудники полиции, и все остальные правоохранительные органы в Новосибирской области 23 января сработали исключительно профессионально, настойчиво и абсолютно корректно. Огромное спасибо коллегам, сотрудникам нашей правоохранительной системы!

Хочу предупредить всех остальных инициаторов, провокаторов и актеров, что впредь будет точно так же: настойчивая защита законодательства, общественного порядка и корректное поведение.

По материалам выступления губернатора на пресс-конференции