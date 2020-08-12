Андрей Травников улучшил позиции в рейтинге упоминаний в соцсетях

Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты ежемесячного анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. В целом эксперты отмечают рост количества сообщений о российских губернаторах в соцсетях.

— В июле пользователи соцсетей оставили почти 1,9 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, что на 100 тысяч больше по сравнению с июнем. Нисходящий тренд, который наблюдался после постепенного падения интереса к теме коронавируса и борьбе региональных властей с пандемией, сменился незначительным, но все-таки ростом, главными причинами которого следует считать переход в более активную фазу избирательных кампаний в выборных регионах, а также события в Хабаровском крае, — констатировали в ЦПК.

Заметно также изменения тональности публикуемых сообщений. Отмечается, что доля нейтральных постов сократилась, а позитивных и негативных оценок стало больше.

По количеству упоминаний губернатор Новосибирской области Андрей Травников занимает 34-ю позицию рейтинга. За месяц он прибавил четыре пункта. Глава региона упоминался в соцсетях 9586 раз, что на 160 сообщений больше, чем в июне.

В рейтинге по количеству позитивных комментариев Андрей Травников расположился на 61 месте. В рейтинге по доле негатива- на 54 месте.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области