С каждым годом в Новосибирске сокращается количество киосков

Уже проредили

Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, в 2016 году на территории города были заключены 228 договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, в 2017-м — 79, 2018-м — 88, 2019-м — 85, 2020-м — 41.

— В настоящее время у нас 212 действующих договоров. В 2014-15 годах, согласно действующему законодательству, управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска договоры не заключались, — уточняется в ответе.

В схему размещения на 1 января 2014 года в Новосибирске были включены 4760 нестационарных торговых объектов (НТО), в начале 2015 года — 4773, 2016 года — 4508, 2017 года — 4527, 2018 года — 3554, 2019 года — 3547, 2020 года — 3143.

— За последние 5 лет с улиц города исчезли около 1600 киосков, павильонов. Это и киоски прессы, мороженого, общественного питания, цветов и другие. Таким образом, мэрия уже лишила возможности работать порядка 40% всех занятых в этой сфере, — комментирует вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Объекты разные. Где-то работает 1-2 человека (ремонт обуви, изготовление ключей), где-то 10 человек (павильон большой площади, где размещаются несколько компаний, общепит, салон связи и т.п.), но в основном НТО обеспечивает работой 3-5 человек. Получается, что за последние 5 лет город лишился около 7000 рабочих мест.

— Можно говорить, что с одного НТО бюджеты недополучили минимум 35 000 рублей в месяц или 400 000 рублей в год. Умножаем эти цифры на 1600 НТО, получаем, что потери от их сокращения составляют минимум 600 000 000 рублей в год или 3 млрд рублей за 5 лет, — не исключает эксперт.

По оценкам Кошелевой, с каждого НТО, с которым город расторг договор, бюджет потерял ресурсы в виде неполученных арендных платежей, затрат на благоустройство, уборку территории. Также город лишил бюджеты разных уровней поступлений от налоговых платежей (ЕНВД, УСН, НДФЛ и другие).

При этом она отметила, что более 95% предпринимателей работают в НТО, которые размещаются на основании договоров аренды земли. О количестве и динамике таких договоров информация есть в ДЗИО мэрии.

Кто как понял

Много вопросов у предпринимателей, работающих в этой отрасли, сегодня вызывает демонтаж НТО. Комиссией по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска в 1 квартале 2020 года принято 75 решений о демонтаже НТО (за исключением металлических гаражей), во 2 квартале — 118 решений, поясняют в департаменте мэрии.

— В то время, когда правительством РФ поставлена задача по сохранению субъектов МСП, рабочих мест и занятости населения, мэрия города Новосибирска усиленно работала, увеличив во втором квартале в 1,6 раза количество объектов торговли и услуг на демонтаж. Удивительно, но цифра «1,6» встречается в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство». Задача нацпроекта — увеличить число занятых в 1,6 раза в сфере МСП. Получается, что мы кардинально по-разному понимаем задачи нацпроекта, — комментирует Кошелева.

Нюансы демонтажа

По словам Наталии Кошелевой, у предпринимателей сегодня возникает много вопросов о том, где публикуется решение о демонтаже, каким образом предпринимателям, чьи объекты предусмотрены под снос, оперативно его получить, чтобы успеть оспорить в суде.

В департаменте мэрии сообщили, что технология публичного информирования о процессе демонтажа детально проработана.

— В соответствии с положением о нестационарных объектах на территории города Новосибирска № 1336 (раздел 6, утверждено горсоветом в апреле 2015 года), в течение 2 дней со дня принятия решения комиссия по демонтажу размещает сообщение о принятии решения о демонтаже нестационарного объекта либо об отсутствии оснований для демонтажа на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет.

— В течение 10 дней со дня принятия решения администрация района обеспечивает размещение на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта.

— В день размещения администрация района в случае выявления лица, осуществившего размещение самовольного нестационарного объекта, направляет ему сообщение о планируемом демонтаже, предусматривающее предложение в добровольном порядке убрать объект в течение 7 дней со дня размещения информации на официальном сайте города Новосибирска. Для этого могут использоваться любые доступные средстве связи, позволяющие контролировать получение информации лицом, которому она направлена (почтовым отправлением, факсимильной связью и т.д.);

— Администрация района обеспечивает размещение на нестационарном объекте сообщения о планируемом демонтаже, предусматривающее предложение в добровольном порядке его демонтировать в течение 7 дней со дня размещения на официальном сайте (с фотофиксацией такого размещения).

— В течение 7 дней со дня размещения на официальном сайте города Новосибирска сообщения о планируемом демонтаже департамент промышленности обеспечивает публикацию этой информации в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет карту-схему территории. Кроме того, на этих площадках публикуется информация о последствиях самовольного размещения на указанной территории нестационарных объектов, предусмотренных пунктом 6.8 положения.

Наталия Кошелева, основываясь на практике, заявляет, что этих мер недостаточно.

— Приведу пример. Предприниматель живет со знанием того, что его договор аренды действует до 31 декабря 2020 года. Однажды, придя на работу, он обнаруживает наклеенный лист формата А4 где-то сбоку, с торца. В бумаге указано, что объект самовольный и его нужно убрать в течение нескольких дней. Человек начинает выяснять, ходить по кабинетам. Оказывается, что его договор расторгли в одностороннем порядке. Соглашения к договору он не заключал, уведомление по почте с мотивированным решением не приходит. На сайте размещается только сообщение о решении на демонтаж самовольного объекта. Само решение не размещается. Нужно оперативно успевать обратиться за защитой в суд, к уполномоченному, но нужно сослаться на документ, то есть решение, а оно не публикуется и получить его в ограниченные сроки не представляется возможным. Именно в решении видно, в связи с чем принято решение о демонтаже и другая информация, необходимая для суда, — комментирует ситуацию Кошелева. — Оговорюсь, у предпринимателя на руках договор, он много лет работает, аренду вносит и т.п., а ему даже не в руки, а бумажку на объект, мол, уберите самовол! И если не подчинишься, сам не вывезешь работающий объект (что делать с сотрудниками, товаром, оборудованием?), то его демонтирует компания МУП «Сибирское гостеприимство». А предпринимателю еще и счет выставят неподъемный. Это не исключение, это то, как в Новосибирске работает система.

Как компенсируют?

— В настоящее время 4 субъектам МСП предложено заключить договор с предоставлением компенсационного места. Заявления о заключении договоров или о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов новых компенсационных мест в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не поступали, — сообщили в департаменте промышленности мэрии в ответ на запрос редакции.

— Места не предлагаются. Список мест, на которые можно было бы претендовать в качестве компенсационных, до сих пор участникам рынка так и не предоставлен, — подчеркивает эксперт.

Наталия Кошелева напоминает, что за последний год в Новосибирске прошло большое количество публичных мероприятий с участием предпринимателей и представителей потребительского рынка. На этих встречах сотрудники департамента, отвечая на вопросы предпринимателей о компенсационных местах, говорили, что им места предоставлены не будут, им они не положены, а если и будут, то «нарежут землю в Пашино».

Напомним, в настоящее время в мэрии идет подготовка концессионного проекта «Умные остановки». Его реализация вызвала много вопросов у представителей рынка НТО, так как предполагает серьезное сокращение количества точек у малых предпринимателей. Как говорится в ответе, полученном редакцией, сейчас определены основные функциональные, технические и конструктивные характеристики объектов дорожного сервиса, создаваемых в рамках концессии. Рабочая группа, созданная в управлении архитектурно-художественного облика мэрии Новосибирска, анализирует места размещения объектов дорожного сервиса для проверки их соответствия архитектурно-художественному облику города.

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