Правительство РФ выделит в 2020 году на производство оборудования для ЦКП «СКИФ» более 774 млн рублей

Правительство РФ внесло изменения в график финансирования Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — первый транш в размере 774,1 млн рублей на создание технологически сложного оборудования ускорительного комплекса должен поступить в 2020 году, сообщили в пресс-службе Института катализа СО РАН.

Постановление предусматривает «финансирование в 2020–2023 годах работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса с авансированием в 2020 году <…> в размере 774 100 тыс. рублей и в 2021 году в размере 2 475 900 тыс. рублей».

Отмечается, что средства на следующий год, согласно постановлению, должны поступить до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации ЦКП «СКИФ».

— Важность этого решения заключается в том, что Институт ядерной физики СО РАН, который отвечает за создание ускорительного комплекса «СКИФ», уже готов начать производство инжекционного комплекса, используя имеющиеся разработки, однако для этого необходимо финансирование. Изготовление инжекционного комплекса, с помощью которого частицы будут ускоряться до энергии 3000 МэВ, займет два года, — подчеркнули в пресс-службе.

Центр коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) — установка класса «мегасайенс», источник синхротронного излучения (СИ) поколения «4+» с энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта «Наука» в новосибирском Наукограде Кольцово как первый элемент современной отечественной сети источников СИ нового поколения. ЦКП «СКИФ» — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Установка позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки: химии, физики, материаловедении, биологии, геологии и т. д.

Заказчиком-застройщиком ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа (ИК) СО РАН, государственным заказчиком — ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» (г. Москва), генпроектировщиком — Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Источник синхротронного излучения должен быть создан в 2023 году, а центр введен в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: Проект АО «ЦПТИ»