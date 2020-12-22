Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе Государственного совета Российской Федерации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вошел в состав Президиума Госсовета. В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Возглавляет Госсовет президент страны.
Отдельными распоряжениями созданы комиссии Госсовета по направлениям, их составы, а также утверждены полномочия рабочих органов Госсовета. Андрей Травников возглавляет комиссию Государственного совета по направлению «Наука».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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